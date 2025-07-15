ЕГЭ в Мурманской области в 2025 году сдали почти три тысячи участников

14 июля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр образования и науки Диана Кузнецова подвела предварительные итоги кампании ЕГЭ-2025. В этом году в регионе экзамены сдавали 2976 человек, из них – выпускники текущего года, студенты колледжей, выпускники прошлых лет. Организацию обеспечивали 1791 человек, работали 33 пункта проведения экзаменов. В качестве онлайн-наблюдателей в этом году привлекли 307 студентов мурманских колледжей.

В этом году 20 участников ЕГЭ получили 21 высший результат в 100 баллов. В целом выросла доля высокобалльных работ: 15% всех результатов – от 81 до 100 баллов, в прошлом году этот показатель составил 12,8%. Всестороннее развитие системы образования – приоритетное направление стратегического плана «На Севере – жить!», вложения в модернизацию школ, поддержка педагогов в том числе обеспечивают достижение высоких показателей.

Увеличилась доля выпускников, сдавших экзамены по выбору – 92,6% против 91,4% в 2024 году. Один предмет по выбору сдавали 51,9% участников, 2 предмета – 46,8%, 3 предмета – 1,6%.

«Растёт выбор предметов естественно-научного и математического циклов. Доля сдавших экзамены по математике профильного уровня, информатике, физике, химии и биологии составила 36,5%. Мы уже два года работаем над повышением качества образования по этим предметам и видим результат, на программы высшего образования инженерного направления придут подготовленные абитуриенты», – отметила Диана Кузнецова.

Снижается выбор гуманитарных предметов: историю сдавали – 12% выпускников, английский язык – 10,9%, литературу – 5,6%.

В 2025 году 553 выпускника воспользовались правом пересдать один предмет в дополнительный день 3 или 4 июля. 82% пересдававших экзамены улучшили свои результаты.

Министр таже рассказала, что в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования приняли участие 7748 девятиклассников. На «4» и «5» русский язык сдали 42,7% учеников. Качество знаний по математике составило 67%. Доля участников, получивших на экзамене по выбору «4» и «5», в этом году выше 50% по всем предметам, кроме обществознания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550360/#&gid=1&pid=1