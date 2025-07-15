В рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» в Мурманской области капитально отремонтируют 119 домовГрузооборот морских портов Арктического бассейна в I полугодии снизился на 6,7%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.07.25 13:00

ЕГЭ в Мурманской области в 2025 году сдали почти три тысячи участников

14 июля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр образования и науки Диана Кузнецова подвела предварительные итоги кампании ЕГЭ-2025. В этом году в регионе экзамены сдавали 2976 человек, из них – выпускники текущего года, студенты колледжей, выпускники прошлых лет. Организацию обеспечивали 1791 человек, работали 33 пункта проведения экзаменов. В качестве онлайн-наблюдателей в этом году привлекли 307 студентов мурманских колледжей. 

В этом году 20 участников ЕГЭ получили 21 высший результат в 100 баллов.  В целом выросла доля высокобалльных работ: 15% всех результатов – от 81 до 100 баллов, в прошлом году этот показатель составил 12,8%. Всестороннее развитие системы образования – приоритетное направление стратегического плана «На Севере – жить!», вложения в модернизацию школ, поддержка педагогов в том числе обеспечивают достижение высоких показателей.

Увеличилась доля выпускников, сдавших экзамены по выбору – 92,6% против 91,4% в 2024 году. Один предмет по выбору сдавали 51,9% участников, 2 предмета – 46,8%, 3 предмета – 1,6%. 

«Растёт выбор предметов естественно-научного и математического циклов. Доля сдавших экзамены по математике профильного уровня, информатике, физике, химии и биологии составила 36,5%. Мы уже два года работаем над повышением качества образования по этим предметам и видим результат, на программы высшего образования инженерного направления придут подготовленные абитуриенты», – отметила Диана Кузнецова.

Снижается выбор гуманитарных предметов: историю сдавали – 12% выпускников, английский язык – 10,9%, литературу – 5,6%. 

В 2025 году 553 выпускника воспользовались правом пересдать один предмет в дополнительный день 3 или 4 июля. 82% пересдававших экзамены улучшили свои результаты.

Министр таже рассказала, что в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования приняли участие 7748 девятиклассников. На «4» и «5» русский язык сдали 42,7% учеников. Качество знаний по математике составило 67%.  Доля участников, получивших на экзамене по выбору «4» и «5», в этом году выше 50% по всем предметам, кроме обществознания.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550360/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в рейтинг регионов с самым большим спросом на судостроителей и ремонтников в 2025 году
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)В Мурманской области юридические лица активно перешли на электронное взаимодействие с Росреестром
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:30«Крымские дачи». Развлекательная программа (12+)16:25«Они сделали нас такими». Художественный фильм (16+)18:05Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Господдержка в 450 тысяч рублей на ипотеку для молодых семей с 2 детьми — хорошо, но мало-PRO Валюту (16+)Доллар США незначительно дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Новую зиму котельная в Верхнетуломском встретит с новым оборудованием-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»