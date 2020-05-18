ЕГЭ в Мурманской области в этом году будут сдавать около 3800 человек

Единый государственный экзамен в Мурманской области пройдёт при соблюдении максимальных мер безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Проведение ЕГЭ возможно при строгом соблюдении следующих условий – дезинфекция аудиторий, обеззараживание воздуха, обязательная термометрия, антисептическая обработка рук. Кроме того, все ученики будут обеспечены защитными масками, а организаторы ещё и перчатками. Во время экзаменов в классе будут присутствовать не более 10 детей.

Об особенностях экзаменационной кампании 2020 года сегодня в ходе оперативного совещания детально рассказала министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. В связи с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19 Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования внесены изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации.

Как сообщила министр, на федеральном уровне разработан проект закона, в соответствии с которым ОГЭ для девятиклассников в этом учебном году проводиться не будет. При этом планируется, что дети получат аттестаты по результатам обучения – на основе итоговых годовых отметок.

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Такая возможность будет у каждого, кто пожелает.

Сроки сдачи единого госэкзамена с 8 июня переносятся. В настоящее время рассматриваются варианты его проведения с 19 июня, возможны и более поздние сроки – в конце июля или в августе. Окончательное решение будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации в стране.

ЕГЭ, как и прежде, пройдёт по единому для всех регионов расписанию и строго в соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ.

На участие в ЕГЭ в 2020 году в Кольском Заполярье зарегистрировано 3785 участников, к работе в экзаменационных пунктах будет привлечено свыше 1900 сотрудников. В 31 пункте проведения экзаменов Мурманской области будет работать 410 аудиторий, сообщает региональное Министерство информационной политики.