Его все ждут: спрос на курьеров за год вырос на 78%, зарплаты также стремятся вверх

Но и теперь спрос на курьеров не спадает. Так, за последние месяцы российские работодатели разместили более 27 тысяч вакансий для курьеров ночных, выходного дня, пеших, вело-, автокурьеров на грузовиках и легковушках. Это на 78% больше, чем весной 2022 года. В регионах СЗФО и в том числе в Мурманской области спрос на данных работников за год вырос на 39%.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, насколько велик спрос на курьеров, насколько высокую зарплату можно получить, работая курьером, а также какие плюсы и минусы есть в профессии.

За последние три года развитие сервисов доставки вышло в стремительный темп, и потребность в курьерах только увеличивается. Представить современную жизнь без курьеров и раньше было сложно, а во время пандемии коронавируса стало понятно, что города просто не могут функционировать без людей в форменных куртках, разносящих и развозящих еду, документы, товары и всё, что только можно представить. Но и теперь спрос на курьеров не спадает. Так, за последние месяцы российские работодатели разместили более 27 тысяч вакансий для курьеров ночных, выходного дня, пеших, вело-, автокурьеров на грузовиках и легковушках. Это на 78% больше, чем весной 2022 года. В регионах СЗФО и в том числе в Мурманской области спрос на данных работников за год вырос на 39%.

Где работать

Работу курьера часто воспринимают как отправную точку трудового пути. Нередко в доставку идут студенты, потому что тут не требуются особые профессиональные навыки. Ещё важно, что можно самому регулировать свой график и совмещать работу с учёбой. Но курьер — это далеко не всегда студент. Очень часто курьерами работают взрослые люди и даже пенсионеры, для которых это становится возможностью получить прибавку к госвыплатам. Главное, правильно рассчитывать свои силы.

Первое и самое очевидное место, куда можно устроиться, — это курьерские сервисы, которых в России сейчас существует большое количество. Причём это далеко не всегда гиганты — есть и небольшие компании. Одни занимаются доставкой только в черте города, другие доставляют по всей стране.

Отдельные организации тоже нанимают собственных курьеров. Могут оформить в штат или заключить трудовой договор. Во втором случае, если у курьера есть статус самозанятого, это будет плюсом. Но, устраиваясь на место штатного курьера, лучше заранее уточнить объём рабочего времени. Маленькие компании часто не могут обеспечить полную загрузку курьера, а от этого может страдать заработная плата.

Вершина курьерской иерархии — это должность в организации, занимающейся срочной доставкой. Такие компании работают как отлаженный механизм, и у них повышенные требования к сотрудникам.

Личные качества

Добросовестность — это, пожалуй, одно из главных качеств, необходимых для курьеров. Ведь им доверяют ценности, а иногда и конфиденциальные документы.

Второе качество, необходимое для успешной работы, — это вежливость и умение грамотно излагать свои мысли. Курьерам приходится лично общаться с клиентами, и возникает необходимость быстро и понятно объясняться. Более того, при поиске незнакомого адреса приходится вступать в коммуникацию с людьми, даже имея навигатор в телефоне.

Ещё одно важное качество — физическая выносливость. Курьер весь день на ногах, и шагомер по окончании смены выдаёт такие значения, о которых офисные сотрудники только мечтают. Помимо физической выносливости, нужна и моральная. Такое большое количество контактов с совершенно разными людьми выдержать непросто. Плюс ко всему курьеру надо проявлять выдержку при общении с конфликтными, раздражёнными клиентами.

Иногда компании предъявляют к кандидатам на должность курьера дополнительные требования вроде хорошего знания города или наличия водительских прав и собственного транспорта. Поэтому, прежде чем идти на собеседование, внимательно прочитайте список требований к кандидату.

Образование

Для работы курьера специальное образование обычно не требуется. Исключения могут быть, это зависит от внутренней политики компании, но такое встречается редко. В большинстве случаев достаточно документа о среднем образовании. Что касается самой профессии, то всему необходимому курьера учат во время стажировки. Главное — усвоить порядок заполнения документов, правила приёма и выдачи заказов. А дальше уже в процессе работы набираться опыта в решении нестандартных задач.

Плюсы и минусы профессии

К плюсам работы курьера можно отнести возможность совмещать эту работу с учёбой и основной или просто другой работой. Не требуется профессиональный опыт и специальное образование. Порог вхождения в профессию очень невысокий. Также некоторые вакансии доступны для людей с ограниченными возможностями. Например, курьерами часто работают люди с нарушением слуха.

Значительный плюс — выплаты: в некоторых компаниях курьерам платят ежедневно. И более того, за последние годы зарплаты курьеров существенно выросли. Так, в Москве за три года рост доходов составил более 40000 рублей (с 50000 до 91900). В Мурманской области рост зарплат курьеров за три года составил более 57000 рублей (максимальная зарплата может доходить до 97700 рублей) (наглядно в таблице).

Из минусов можно отметить отсутствие комфортных условий труда. Курьер всегда в движении, независимо от погоды. Жара, дождь, слякоть, снег — курьер должен быть на месте вовремя. Плюс некоторый моральный дискомфорт: некоторые считают курьеров служащими низшего звена, и это может задевать человеческую гордость.