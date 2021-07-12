Егор Хаценко: работа по созданию молодёжных пространств в регионе завершится к концу 2021 года

Открытые молодёжные пространства, где молодые люди смогут развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания, откроются в муниципалитетах Заполярья к концу текущего года. Об этом на еженедельном совещании в региональном правительстве сообщил председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области Егор Хаценко.

«Главная задача молодёжных пространств – обеспечивать возможность для реализации мероприятий и проектов в новых форматах – кобрендинг, Tik-Tok–хаус, работа с поколением Z, инстаграмность, интерактивные форматы, деловые события и их «фестивализация», коммьюнити, аутентичность, фасилитация и так далее, – объяснил Егор Хаценко. – Также повестку будут формировать специалисты и молодёжь на местах».

Как подчеркнул глава комитета молодёжной политики, для создания молодёжных пространств разработаны правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета, предусмотрено финансирование, проведены конкурсные отборы, определены муниципальные образования-получатели субсидий, под каждого получателя разработаны уникальные концепции оформления молодежных пространств, объединенные общими принципами и идеями.

«К ним относятся фирменный стиль, инфраструктурное оснащение, события пространства, продвижение молодежного пространства, – сообщил Егор Хаценко. – Первый конкурсный отбор на предоставление субсидий прошёл в 2020 году, затем в начале 2021 года. В конце второго полугодия текущего года был проведён третий конкурсный отбор. В число победителей вошли Кандалакша, Ковдорский район, Апатиты, Мончегорск, Ловозерский, Кольский и Терский районы, ЗАТО г. Североморск и Оленегорск».

Как ожидается, ремонтные работы и оснащение 11 креативных пространств будут завершены к концу 2021 года. При этом уже в сентябре текущего года в Мурманске дополнительно появится молодёжное пространство нового формата: в трёхэтажном помещении в центре города заработают большая коворкинг-зона, звукозаписывающая студия, концертный зал и другие пространства для активных молодых людей, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.