«Эх, да, зима!»: предновогодние концерты в «Кировке»

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает 11 января в 16.00 приглашает жителей и гостей города на новогодний концерт «Эх, да, зима!»

В программе гостей ждут выступления коллективов ансамбле народной песни «Горенка», «Любава» и фольклорный ансамбля «Потешенки», которые порадуют зрителей весёлыми зимними песнями, забавами и загадками.

Обстановка порадует красочными декорациями и великолепными костюмами, погружающими в сказочный мир зимней сказки и дающими возможность пережить настоящую магию этого времени года.

Как уверяют сотрудники «Кировки», ансамбли народной песни «Любава» и «Горенка» подготовили множество сюрпризов! Обычные, давно знакомые всем песни, зазвучат в новом интересном исполнении. А ребята из фольклорного ансамбля «Потешенки» на мгновение перенесут гостей в старину, пробуждая воспоминания о том, как в нашем крае отмечали новогодье с его традициями и обычаями. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457292069%2Falbum-23902826_00%2Frev