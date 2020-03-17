Ехать некуда - выпуск автомобилей в январе-феврали снизился на 14%

Производство легковых автомобилей в России в январе-феврале 2020 года снизилось по сравнению с январем-февралем 2019 года на 14,1% - до 212 тысяч, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. В феврале по отношению к февралю прошлого года показатель упал на 12%, по отношению к январю текущего года - вырос на 25,2%.

Производство грузовых автомобилей за два месяца сократилось в годовом выражении на 13,7% и составило 14,1 тысячи.

Выпуск автобусов массой свыше 5 тонн в январе-феврале продемонстрировал рост в годовом выражении на 45,1% - до 1,9 тыс. шт.

Производство автомобильных кузовов в январе-феврале упало 92,2% - 3,3 тысячи кузовов.