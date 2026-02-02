Эхо аварии на ЛЭП: будет сформирован план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей за счёт инвестиций компании «Россеть Северо-Запад»

Работы ещё много, специалисты занимаются восстановлением в других районах: идут работы по обследованию линий, снижению гололедной нагрузки, устранению провисаний проводов.

Вчера губернатор Андрей Чибис встретился с руководителем компании «Россеть Северо-Запад» Вячеславом Торсуновым, который заявил, что после завершения восстановительных работ будет сформирован план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей за счёт инвестиций компании.

Как пишет vk.com/murman_sever, за прошедшую неделю специалистам удалось установить новые опоры, смонтировать кабель и запустить ещё две ЛЭП, повысить надёжность электроснабжения Мурманска и ЗАТО г. Североморск, существенно снизив риски.

Продолжаются работы ещё на двух ЛЭП. Две опоры собраны. Однако из-за штормового предупреждения, возможности установить их пока нет. Рабочие корректируют график.

Фото и видео: https://vk.com/murman_sever?z=photo537777114_457262707%2Falbum537777114_00%2Frev