Эхо аварии на ЛЭП: есть вопросы к управляющим компаниям, с точки зрения реакции на чрезвычайную ситуацию

В Мурманске вчера состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению деятельности управляющих организаций, посвященное работе управляющих организаций города Мурманска в период аварии на линиях «Россетей», под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк.

В рассмотрении, в том числе, вопросов своевременного устранения управляющими организациями нарушений в МКД после восстановления энергоснабжения приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова, представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Следственного комитета, УМВД, администрации города Мурманска, а также управляющих компаний Ленинского и Октябрьского округов столицы Кольского Заполярья.

Ольга Вовк отметила, что в период с 23 по 25 января в Мурманске обеспечено дежурство 69 аварийных бригад управляющих организаций численностью 174 человека, а с 31 января по 1 февраля - 65 аварийных бригад управляющих организаций численностью 169 человек. При этом не всеми управляющими организациями с первых часов после отключения обеспечена полная мобилизация аварийных бригад, не всеми управляющими организациями предусмотрена возможность подключения источников резервного питания для обеспечения бесперебойной работы аварийно-диспетчерских служб, в связи с чем в период отключения электроэнергии у жителей не было возможности дозвониться в аварийно-диспетчерские службы своих управляющих организаций.

«Сегодня мы с учётом того, что уже ликвидированы аварийные ситуации с электроснабжением в регионе, собрали УК, дома которых попали в зону отключений. Собрали для того, чтобы сделать выводы по итогам работы, которая была проведена. У нас есть вопросы к управляющим компаниям, с точки зрения реакции на чрезвычайную ситуацию, потому что не все управляющие компании были готовы к мобилизации ресурсов и обеспечению бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения. После запуска и теплоснабжения, и электроснабжения появились сбои в некоторых домах, и нам пришлось отправлять туда слесарей, чтобы они занимались перезапуском систем. Коллеги, спустя определенный период времени, смогли перестроиться. И сегодня мы хотим подвести итог, как отработали управляющие компании, что им нужно исправить, как мы будем действовать дальше в таких ситуациях, ведь главное для нас – это люди», – подчеркнула Ольга Вовк.

Отдельное внимание Ольга Вовк уделила роли правоохранительных и надзорных органов в деятельности рабочей группы, отметив, что данные ведомства могут незамедлительно принимать меры по отношению к управляющим компаниям в случае невыполнения ими своих обязательств перед жителями.

«С момента возникновения аварийной ситуации прокуратурой области во взаимодействии с оперативными службами региона организованы надзорные мероприятия, в ходе которых дана оценка силам и средствам, которые были направлены УК и ресурсоснабжающими организациями на устранение аварии. Организованы выходы на котельные, по отдельным адресам жилых домов. В связи с недостаточностью вовлеченности некоторых управляющих компаний, приняты меры прокурорского реагирования. Наказание может быть дисциплинарное в отношении тех лиц, которые непосредственно отвечали за участок, который был или оказался не готов к устранению аварии. Также законодательством предусмотрена административная ответственность за ненадлежащее содержание общедомового имущества», – пояснил прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Мурманской области Александр Бородин.

В список наиболее проблемных адресов по итогам аварийной ситуации вошли часть домов по улицам Скальная, Аскольдовцев, Гагарина, Инженерная, Миронова, проспекта Героев-североморцев, улиц Свердлова, Халатина, Хлобыстова, Октябрьская, Подстаницкого, Ушакова. Руководителям управляющих организаций предложено в добровольном порядке выполнить перерасчёт платы за содержание общего имущества МКД, информацию о выполнении перерасчёта направить в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

По итогам встречи всем управляющим организациям дано поручение обеспечить оперативное устранение аварийных ситуаций и информирование «Единой горячей линии ЖКХ» о выполнении работ через «личные кабинеты», актуализировать номера телефонов аварийно-диспетчерских служб в ГИС ЖКХ, а также обеспечить своевременное взаимодействие с собственниками помещений МКД в общедомовых чатах в «МАХ».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561791/#&gid=1&pid=3