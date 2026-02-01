Эхо аварии на ЛЭП: морозы и ветер создают дополнительные риски отключений

Работы по установке постоянных опор линии электропередачи продолжаются. Три опоры уже установлены, четвёртая полностью готова, но из-за погодных условий монтаж временно приостановлен. Идёт подготовка к установке провода. В дальнейшем планируется подключить дополнительную линию, которая усилит электроснабжение Мурманска.

Вчера на заседании оперативного штаба правительства Мурманской области подробно обсудили текущую ситуацию по нарушению электрообеспечения Мурманска и Североморска в субботу.

Как сообщает vk.com/murman_sever, бригады отработали максимально быстро именно потому, что заранее были готовы к разным сценариям и действовали слаженно.

К вечеру 31 января электроснабжение в Мурманске и ЗАТО г. Североморск полностью восстановлено. Работы продолжаются до полного восстановления отопления в домах и отдельных квартирах - сейчас многое зависит от управляющих компаний, которым необходимо завершить все внутридомовые работы.

Губернатор вчера собрал всех руководителей муниципальных администраций, отметив во время совещания, что погода в регионе остаётся непростой: морозы и ветер создают дополнительные риски отключений, которые могут затронуть и другие города и посёлки области. Поэтому необходимо усилить координацию между службами, все должны работать в режиме повышенной готовности.

Работы по установке постоянных опор линии электропередачи продолжаются. Три опоры уже установлены, четвёртая полностью готова, но из-за погодных условий монтаж временно приостановлен. Идёт подготовка к установке провода. В дальнейшем планируется подключить дополнительную линию, которая усилит электроснабжение Мурманска.

По информации «Россетей», условия действительно сложные: сильные морозы влияют на работу техники, бригады вынуждены постоянно ротироваться, чтобы люди не переохлаждались.

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456244070