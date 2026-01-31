Эхо аварии на ЛЭП: Мурманские учреждения культуры готовы помочь северянам, попавшим в затруднительную ситуацию с перебоями электроснабжения

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск. Правительство Мурманской области определило перечень учреждений культуры, где жители города могут зарядить телефоны и другие важные гаджеты, набрать питьевой воды, разогреть пищу, отдохнуть и просто всей семьей провести время в комфортной обстановке: Дворец культуры имени С.М. Кирова (ул. Пушкинская, 3); областная научная библиотека (ул. Софьи Перовской, 21а); пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» (ул. Буркова, 30).

Кроме того, пункты открыты и на базе областных учреждений образования и спорта: Мурманский медицинский колледж (ул. Ломоносова, 16); Губернаторский лицей (ул. Советская, 9); Легкоатлетический манеж (ул. Долина Уюта, 6) и Ледовый дворец (ул. Челюскинцев, 2а).

Пункты помощи начали свою работу в Центре культурного развития на ул. Аскольдовцев, 39. Также ждут мурманчан в библиотеках на ул. Карла Маркса, 29 и ул. Октябрьской, 21, в Детской художественной школе на ул. Полярной Дивизии, 1/16, школе №36 на ул. Комсомольской, 13, гимназии №2 на просп. Ленина, 59, Детской театральной школе на просп. Ленина, 16 и других точках.

Актуальный список адресов на сайте www.citymurmansk.ru

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457324661%2F275ec2ba0d7e6c708f