Эхо аварии на ЛЭП: не дайте себя обмануть!

Как сообщает региональный оперативный штаб, мурманчанам и жителям Североморска начали поступать сообщения о возможности получить денежную компенсацию якобы за то, что в регионе вводился режим ЧС.

После обещания денежных средств (суммы разнятся) просят перейти по ссылке. После перехода по ссылке жертвы утрачивают контроль над банковскими счетами или доступ к аккаунту на госуслугах.

Так действуют спецслужбы Украины (о методах ЦИПСО).

Министерство региональной безопасности Мурманской области предупреждает: жажда лёгких денег может привести к беде! Перепроверяйте информацию в официальных источниках! Не дайте себя обмануть!

