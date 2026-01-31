Эхо аварии на ЛЭП: отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск

Как сообщает vk.com/murman_sever, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены.

В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск. Проводятся мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма, в том числе аварийно-восстановительные бригады в оперативном режиме осуществляют переключение потребителей по резервной схеме. Приоритет объектам жизнеобеспечения.

Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию.

Напомним, 23 января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП «Россетей».

А вчера на оперативном штабе был заслушал доклад руководства «Россетей Северо-Запад», во время которого было отмечено, что работы по восстановлению линий электропередачи и установке новых опор продолжаются.

Вчера специалисты энергокомпании приступили к монтажу третьей опоры.

Как сообщает vk.com/chibis.andrey, параллельно было завершено комплексное обследование линий, в том числе с применением вертолётной авиации. По итогам осмотра принято решение о замене ещё одной опоры, в настоящее время ведётся подготовка к её демонтажу.

Как сообщает vk.com/opershtab_murman, в связи с отключением электроснабжения на дистанционный режим сегодня, 31 января, переведены обучающиеся следующих учреждений, подведомственных региональному министерству образования и науки Мурманской области: Мурманский строительный колледж, Мурманский технологический колледж сервиса, Центр дополнительного образования «Лапландия».

Для студентов остальных учреждений учебный процесс организован в штатном режиме. Мурманский арктический университет работает в штатном режиме.

Занятия для мурманских школьников сегодня отменены.

Как сообщил глава города Мурманска Иван Лебедев на своей страничке t.me/ilebedevmurmansk, в областном центре общественный транспорт переведён в особый режим работы. Троллейбусное движение будет осуществляется из Первомайского округа до ул. Академика Книповича. Задействовано 35 троллейбусов.