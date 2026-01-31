Эхо аварии на ЛЭП: повреждение защитного троса на ЛЭП устраняет аварийная бригада

Как сообщает vk.com/chibis.andrey, по информации энергетиков, на линии выявлено повреждение защитного троса. Технологическую неисправность уже устраняет аварийная бригада.

Все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию. Северная котельная также переходит в штатный режим работы. Важно, что нам удалось не допустить разморозки домов. Отопление в квартирах сохраняется, однако теплоносителю необходимо набрать температуру.

В ЗАТО г. Североморск котельные подключены. В микрорайоне Большое Сафоново зафиксирован технологический сбой на сетях теплоснабжения, аварийная бригада приступила к устранению.

Для жителей Мурманска и Североморска работают пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть еду и воду, а также получить горячее питание.

Если вам нужна помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться по телефонам: «горячей линии» к волонтёрам: 0051 (с мобильного) или 8-800-444-00-51, доб. 2.