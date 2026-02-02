Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделе

На прошедшей неделе, в связи со сложившейся ситуацией с энергоснабжением в городе Мурманске все руководители управлений административных округов заполярной столицы работали в круглосуточном режиме вместе с командой администрации. Традиционные выездные встречи были приостановлены, но продолжатся на следующей неделе.

Как сообщает администрация города Мурманска, ранее встречи прошли 20-22 января во всех округах областного центра.

Исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского административного округа Павел Воронин обсудил с жителями дома №22 по улице Профсоюзов необходимость механизированной уборки придомовых территорий.

В Ленинском округе глава города Иван Лебедев, исполняющий обязанности начальника управления Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева 21 января провели встречу с жителями района Росляково около дома №15 по улице Молодежной. Основные темы обсуждения касались состояния инфраструктуры и жилья в этом районе.

Горожане выразили обеспокоенность по поводу необходимости ремонта или модернизации котельной. Также обсуждались проблемы с ливневой канализацией: после ремонта проезда по улице Молодёжной система не была восстановлена, что приводит к подтоплению придомовой территории дома №11 и выходу воды на федеральную автодорогу Р-21. Кроме того, они отметили высокий износ коммуникаций в подвале дома №11 и необходимость ремонта кровли.

Среди других вопросов были затронуты ненадлежащее техническое состояние дворовых проездов, недостаточное наружное освещение и необходимость ремонта подъездов и входных групп в домах.

Темами встречи начальника управления Первомайского округа Александра Боянжу и депутата Совета депутатов Алены Веко с жильцами дома №31 по улице Шабалина стали благоустройство и содержание придомовой территории.

Все обращения находятся на контроле и решаются в оперативном порядке. Так, проведены работы по вывозу снега с территории домов №15 по улице Молодёжной в районе Росляково, с территории дома №21 по улице Софьи Перовской и дома №22 по ул. Профсоюзов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31803&page=1