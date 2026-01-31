Эхо аварии на ЛЭП: в ЗАТО г. Североморск электроснабжение восстановлено в полном объёме

Об этом сообщает vk.com/chibis.andrey. Продолжаются работы по восстановлению тепла в Большом Сафоново.

Как сообщает глава флотской столицы Владимир Евменьков, в дома североморцев вернулся свет, а жителям посёлка Сафоново - начали возвращать тепло.

Электроснабжение в домах восстановлено! Начали работы по подключению уличного освещения в городе.

По возникающим вопросам можно обратиться на Единую региональную «горячую линию ЖКХ» по номерам: 0051 или 8-800-444-00-51.

Фото: https://vk.com/cityseveromorsk?z=photo573534792_457244485%2Ffc7591654f287b0d63