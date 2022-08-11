Эхо далёкой войны: в окрестностях Алакуртти обезврежены боеприпасы

В ходе проведения мероприятий по недопущению попадания в незаконный оборот оружия и боеприпасов Управлением ФСБ России по Северному флоту в лесном массиве с.п. Алакуртти найдены артиллерийские снаряды и граната немецкого производства времён Великой Отечественной войны. Как мы уже сообщали, на прошлой неделе схожие неприятные «подарки» были обнаружены в окрестностях ЗАТО г. Заозерск.

Указанные средства поражения, в целях исключения чрезвычайных происшествий с гражданским населением Мурманской области, уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота.

Управление ФСБ России по Северному флоту напоминает гражданам о том, что при нахождении ими подозрительных предметов ни в коем случае не следует их самостоятельно перемещать, а также пытаться утилизировать. Во всех подобных ситуациях необходимо незамедлительно сообщить в органы безопасности или внутренних дел Мурманской области.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.