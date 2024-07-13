«Эхо любви»: в Мурманске пройдут благотворительные концерты французского баритона Эммануэля Фореста

Этим летом в Мурманске пройдут благотворительные концерты французского баритона Эммануэля Фореста и исполнительницы романсов из Петербурга Юлии Боборень. В репертуаре Эммануэля много советских песен и романсов, уже более 10 лет он увлекается изучением русского языка и культуры.

В 2021 году он принял участие в проекте «Голос 60+», 4-й сезон. Исполнял песню «Подмосковные вечера» и «Миллион алых роз» в русско-французской версии. Принимал участие в мероприятии, посвящённом объединению разных культур, где также исполнял и русские песни.

Вместе со своими коллегами – исполнительницей романсов Юлией Боборень, пианисткой-импровизатором Анастасией Фоминой и мультиинструменталистом Юрием Толоконниковым Эммануэль впервые побывает на Кольской земле и даст два благотворительных концерта. 13 июля в 16.00 музыканты выступят в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова с программой «Эхо любви» и исполнят известные песни советской и французской эстрады.

14 июля концерт пройдёт в областной филармонии: в программу «Только раз бывает в жизни встреча» войдут старинные и современные романсы, а также русско-французские версии советских песен. Гостями концертов станут ветераны и деятели культуры Мурманской области, а также представители движения волонтёров культуры. (12+)

Фото: https://www.museumpushkin.ru/assets/images/concerts/forest.jpg