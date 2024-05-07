«Эхо Победы» - финал открытого творческого конкурса военной песни

7 мая в 14.00 в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» состоится финал открытого творческого конкурса военной песни «Эхо Победы», посвящённого 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в конкурсе приняли участие студенты и преподаватели Мурманского педагогического колледжа в номинациях «Вокал» и «Инсценированная песня». Сегодня на сцене центра состоится финал, где зрители смогут увидеть лучшие конкурсные номера в категориях: «Соло», «Дуэт», «Вокальная группа» и «Хор».

Вход свободный, но количество мест ограничено возможностями зала. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457276995%2Falbum-44573273_00%2Frev