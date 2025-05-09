«Эхо Победы» отзывается в сердцах мурманчан

Учащиеся 5-й мурманской гимназии приняли участие в социальной инициативе «Эхо Победы: семейная история длиною в 80 лет». Проект реализован в рамках образовательной программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения», поддерживаемой Мастерской управления «Сенеж» и платформой «Россия — страна возможностей».

Инициатором акции выступила заместитель главы города Мурманска — начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова.

Ещё в 2016 году Елена Владимировна вместе с дочерью-старшеклассницей углубилась в историю своей семьи, собрала большой массив сведений о дедах и прадедах. Результатами исследований она делилась в социальных сетях. Например, она рассказала на своей странице в «ВК» о двоюродном дедушке Михаиле Деревцове, участнике Великой Отечественной войны, удостоенном множества боевых и трудовых наград.

Мурманские гимназисты откликнулись на инициативу Елены Владимировны, подготовили истории своих предков и представили их 8 мая в управлении Октябрьского административного округа города Мурманска. В акции помимо ребят, приняли участие семьи сотрудников управления и дети Великой Отечественной войны. Участникам вручены памятные адреса, благодарственные письма и книги «Мурманск в огне».

— Очень надеюсь, что такие встречи в управлении округа накануне Дня Победы станут ежегодными, — отметила Елена Ширшова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29940&page=1