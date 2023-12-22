Эхо строительства и демонтажа ненужного антиковидного госпиталя в Белокаменке

Как пишет kommersant.ru, полностью возмещён ущерб в размере более 328 млн рублей по уголовному делу бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при борьбе с ковидом. Рассчитывая на минимальное наказание, не признающий вины чиновник попросил рассчитаться с государством своих родных и близких, которые для этого взяли в банках кредиты. Однако даже с учётом возмещения ущерба гособвинение запросило для Гуровича шесть с половиной лет колонии.

Бывшему заместителю главы МЧС Андрею Гуровичу Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) инкриминировало превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Однако перед передачей дела на утверждение в Генпрокуратуру следователь не только переквалифицировал обвинение на злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), но и внес в материалы расследования ссылки на некие секретные сведения. В связи с этим 25 томов расследования поступили на рассмотрение не районного суда, как предполагалось поначалу, а в Московский городской, уполномоченный рассматривать такие дела. Разбирательство за закрытыми дверями стартовало в конце сентября этого года.

По версии ГСУ СКР, в апреле 2020 года, в разгар пандемии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к президенту Владимиру Путину и в правительство Российской Федерации с просьбой профинансировать возведение на территории региона полевого госпиталя для лечения зараженных коронавирусом. По поручению главы государства правительство выделило из резервного фонда субсидию Мурманской области в размере 969 млн рублей на развертывание полевого госпиталя на 700 коек для лечения больных ковидом в селе Белокаменка Кольского района.

Деньги сначала поступили в МЧС, а оттуда были переведены в бюджет Мурманской области. Руководителем рабочей группы от МЧС был назначен Андрей Гурович, а правительство Мурманской области в лице регионального минстроя выступило подрядчиком. Возведением же объекта занималось ООО «Генподрядчик-Трансстрой».

Как установило следствие, 6 июня 2020 года, зная о том, что тогдашнему главе МЧС Евгению Зиничеву через три дня предстояло докладывать о выполнении поручения правительству и президенту, Андрей Гурович, «желая приукрасить действительное положение дел», сообщил своему непосредственному руководителю «заведомо недостоверные сведения о готовности быстровозводимого госпиталя к приёму пациентов».

В свою очередь, министр Зиничев доложил о готовности медучреждения выше, а его заместитель в августе 2020 года организовал оплату выполненных работ, акт приёмки которых был подписан только в ноябре 2020-го Министерством строительства Мурманской области. Однако уже 30 ноября того же года региональное правительство прекратило эксплуатацию госпиталя, придя к выводу, что он не соответствует климатическим условиям региона и проектным характеристикам. 24 декабря 2020 года «Генподрядчик-Трансстрой» демонтировал так и не принявший ни одного пациента объект стоимостью 328 млн 509 тысяч 812 рублей 94 копейки. Эта сумма и стала размером ущерба по делу. Оборудование, закупленное на 400 млн рублей, распределили по другим больницам.

Фигурантом уголовного дела 50-летний Андрей Гурович стал 11 июля 2022 года. Следствие фактически обвинило его в бездействии — в отсутствии контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств правительством Мурманской области.

Своей вины Андрей Гурович не признал ни во время следствия, ни в суде. Тем не менее к окончанию судебного следствия выяснилось, что фигурант полностью возместил вмененный ему ущерб. По данным «Ъ», с Минстроем области Андрей Гурович попросил рассчитаться от своего имени родных и близких взятыми в банках кредитами. По закону возмещение вреда, даже без признания вины, считается смягчающим обстоятельством, и при вынесении приговора обвиняемому не может быть назначено более 2/3 от максимального срока, который по вмененной подсудимому статье составляет десять лет.

По данным «Ъ», с учетом этого обстоятельства в ходе прений гособвинитель запросил для Гуровича шесть с половиной лет лишения свободы. Деньги же заёмщикам бывший замглавы МЧС рассчитывает вернуть, добившись полного оправдания.

Адвокаты подсудимого комментировать ход процесса отказались, но один из представителей фигуранта заявил «Ъ», что в ходе разбирательства не было представлено «фактических доказательства вины Андрея Гуровича».