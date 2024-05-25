Екатерина Ефремова прочитает вслух рассказы Аркадия Аверченко

30 мая в 19.00 на сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А» состоится концерт актрисы Екатерины Ефремовой.

Как сообщает vk.com/21aart, Екатерина прочитает вслух рассказы Аркадия Аверченко в своём авторском исполнении. Не упустите возможность окунуться в мир литературных шедевров и насладиться выступлением замечательной актрисы.

Екатерина Ефремова – актриса, музыкант. Родилась и живёт в Мурманске. Окончила Мурманский государственный педагогический университет, а затем Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (факультет театра кукол, мастера – Стависские).

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Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457242603%2Fwall-196983427_4046