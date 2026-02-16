Екатерина Мишкина: «ВыплачьНочь»

В экспериментальной музыкальной лаборатории «ВыплачьНочь» знают, как звучат сопки, как оседлать ветер, а главное, как сделать из этого хороший трэк. Спойлер: электронный фолк слушают не только девушки в длинных юбках, но и суровые мужчины 35+.

«ВыплачьНочь» — фольклорно-электронное музыкальное трио из Мурманска. Коллектив соединяет разные жанры, экспериментирует, использует народные аутентичные инструменты. Акцент сделан на северных русских напевах. Группа с множеством обличий, которая каждый раз удивляет слушателя выбором стиля и аранжировок.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Мишкина, участница группы «ВыплачьНочь», рассказывает о творческом процессе: как придумывают музыку, о чём рассказывают в своих текстах, чем вдохновляются.

«Наш проект называется «ВыплачьНочь». Мы делаем фольклорно-электронную музыку. Соединяем разные жанры, экспериментируем, добавляем народные аутентичные инструменты. Ищем баланс между современным звучанием и народными вокальными традициями. Акцент сделан на северных русских напевах», — рассказывает Екатерина.