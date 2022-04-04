Экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» обеспечил выгрузку материалов для проекта «Восток Ойл»

2 апреля экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» завершил работы по выгрузке строительных материалов для проекта «Восток Ойл». Это первый рейс атомного лихтеровоза (алв) «Севморпуть» в рамках обеспечения крупнейшего в нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводородов.

25 марта экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» приступил к выгрузке на ледовый припай реки Енисей около 6 тысяч тонн генерального груза.

«Подходной канал к ледовому причалу для атомного контейнеровоза сделал атомоход «Вайгач», - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Высокопрофессиональная работа экипажа ледокола обеспечила оптимальную постановку судна. Выгрузка прошла в штатном режиме».

В настоящее время под проводкой атомного ледокола «Вайгач» алв «Севморпуть» держит курс в порт Мурманск для постановки к причалу под погрузку очередной партии материалов для проекта «Восток Ойл».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», атомный контейнеровоз «Севморпуть» – единственное транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Контейнеровоз был построен в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Заложен 2 ноября 1984 года, спущен на воду 20 февраля 1986 года. Введён в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Длина - 260,3 метра, ширина - 32,2 метра, водоизмещение - 61 тысяча тонн. Мощность главной установки - 40 тысяч л. с., скорость хода на чистой воде - 20 узлов. Способен перевозить контейнеры ISO 20 (1320 шт.) и ISO 40 (428 шт.).

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/