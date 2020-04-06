Экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» с поставленной задачей справился

4 апреля экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» завершил работы по выгрузке материалов и оборудования для проекта «Арктик СПГ 2».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», 22 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове более 20 тысяч фрахтовых единиц генерального груза.

«Атомный контейнеровоз «Севморпуть» самостоятельно проследовал из порта Архангельск до места выгрузки, - отмечает первый заместитель генерального директора - директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В Обской губе атомный ледокол «Вайгач» сделал подходной канал для постановки транспортного судна на место разгрузки на припайный лед».

На ледовый припай были выгружены железобетонные изделия, трубная продукция, металлоконструкции, строительная техника и необходимое оборудование. «Выгрузка на ледовый припай производилась судовыми грузовыми устройствами, - говорит капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Олег Марков. – Экипаж с поставленной задачей справился на отлично».

5 апреля атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в направлении порта Мурманск.