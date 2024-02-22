Экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» поможет Фёдору Конюхову установить два мировых рекорда

20 февраля в Москве известный путешественник Фёдор Конюхов объявил о подготовке к экспедиции на Северный полюс для установки нового мирового рекорда. В этом ему поможет экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот».

Как пишет rosatomflot.ru, планируется, что в июле 2024 года российский путешественник Фёдор Конюхов пролетит 900 километров на двухместном мотопараплане до Северного полюса и высадится на дрейфующей льдине. Таким образом будет установлено сразу два мировых рекорда. Ранее в этом районе никто не совершал длительных полетов и высадки на сверхлегком летательном аппарате.

«Арктика непредсказуемая по метеоусловиям, - отметил капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов. - Команда Фёдора - профессионалы, активные и заинтересованные в своём деле. Они стали для нас большими друзьями. Лёд всегда разный. Найти команду на дрейфующей льдине, ещё и не сломать её, задача для ледокола непростая. Наша цель - сделать всё качественно и вовремя. Уверен, в этом году мы успешно найдём команду путешественников и обеспечим безопасную транспортировку в Мурманск».

Экспедиция будет проходить в период туристических рейсов на Северный полюс. Экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» обеспечит доставку на одну из дрейфующих льдин в районе архипелага Земли Франца Иосифа, а затем спустя три недели заберёт путешественников с Северного полюса. На вершине планеты Фёдор Конюхов планирует провести исследования на предмет наличия микропластика в океане.

«Я буду бурить лунки, брать пробы, насосом прогонять через фильтры, - сказал Фёдор Конюхов. - Фильтры буду складывать и отдам потом в Институт океанологии. А они проверят, есть ли микропластик в течении, которое идёт через Северный полюс».

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2024/02/21/11585-ekipazh-atomnogo-ledokola-50-let-pobedy-pomozhet-fedoru-konyuhovu-ustanovit-dva-rekorda/