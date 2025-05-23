Мурманская область. Арктика (16+)23.05.25 09:20
Экипаж атомного подводного крейсера Северного флота «Архангельск» успешно выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой по береговой цели
Как сообщает пресс-служба СФ, пуск произведён из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров.
В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели.
Как сообщает пресс-служба СФ, пуск произведён из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров.
По данным объективного контроля ракетная стрельба выполнена успешно с подтверждением всех полётных и технических параметров.
Фото и видео: https://vk.com/mil
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