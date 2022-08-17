Экипаж атомной подводной лодки СФ «Казань» отработал тактику противолодочной борьбы

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Казань» в рамках выполнения курса боевой подготовки отработал тактику борьбы с подводными лодками условного противника с выходом в торпедную атаку.

Тренировка подводников прошла в одном из полигонов Северного флота в Баренцевом море. Противодействие атомному подводному крейсеру оказывала одна из атомных подводных лодок подводных сил СФ.

Экипаж АПРК «Казань» выполнил задачи по поиску подводной цели, слежению за ней и выходу в торпедную атаку, обозначив пуск без фактического применения торпедного оружия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ракетный подводный крейсер «Казань» является первым кораблём модернизированного проекта 885 «Ясень». Он является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», торпедного оружия, оснащён современным гидроакустическим вооружением и обладает лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению с подводными лодками предыдущих поколений.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12433815@egNews