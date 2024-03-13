Экипаж базового тральщика «Ядрин» Северного флота отработал учебно-боевые задачи в Баренцево море

Базовый тральщик «Ядрин» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал выполнение учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки Северного флота.

Экипаж тральщика выполнил ряд артиллерийских стрельб, тактическим фоном которых стало отражение атак условного противника с берега, воздуха и с моря.

Боевой расчёт 30-мм автоматической артиллерийской установки выполнил стрельбы по поражению воздушных имитированных целей, надводных морских и береговых целей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, кроме этого, военные моряки отработали задачи по устранению условных боевых повреждений оружия и технических средств корабля на ходу, общей организации борьбы за живучесть в море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504427@egNews