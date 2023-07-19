Экипаж БДК «Александр Отраковский» отработал морскую десантную подготовку с морскими пехотинцами Северного флота

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Александр Отраковский» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработал задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники в твиндек способом на упор.

Тренировка проходила в губе Печенга. В ней была задействована военная и специальная техника, стоящая на вооружении отдельной бригады морской пехоты.

В ходе тренировки экипаж БДК «Александр Отраковский» отработал элементы маневрирования и балансировки корабля при приёме морского десанта, а механики-водители военной и специальной техники совершенствовали навыки по заезду в твиндек десантного корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия по морской десантной подготовке являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей подразделений береговых войск Северного флота. На первом этапе подготовка военнослужащих проходит на полигонах соединения, где они учатся чувствовать габариты техники и управлять ей в ограниченном пространстве, ориентируясь на команды старшего машины. На завершающем этапе занятия проводятся с фактической погрузкой техники в твиндек БДК.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473352@egNews