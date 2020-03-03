Экипаж БДК «Александр Отраковский» Северного флота отработал минные постановки в Мотовском заливе Баренцева моря

С экипажем большого десантного корабля (БДК) «Александр Отраковский» проведена тренировка по минным постановкам в полигонах боевой подготовки Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря.

После выполнения учебно-боевых задач по минированию акватории были отработаны вопросы противоподводной диверсионной обороны при якорной стоянке корабля на незащищённом рейде.

Во время нахождения в море экипаж БДК «Александр Отраковский», помимо совершенствования общей военно-морской подготовки, также отработал вопросы борьбы за живучесть корабля на ходу по варианту поступления воды в один из отсеков.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время североморцы во взаимодействии с подразделениями морской пехоты выполнят задачи морской десантной подготовки в губе Печенга. Морские пехотинцы выполнят погрузку штатной техники на необорудованном побережье и проведут высадку с корабля способом на упор.

По завершении выполнения задач боевой подготовки в море корабль вернётся в главную базу Северного флота.