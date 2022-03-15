Экипаж БДК «Иван Грен» отработал посадку на палубу штурмовых вертолётов Ка-29

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен» завершил цикл тренировок по обеспечению полётов на палубу штурмовых вертолетов морского базирования Ка-29. Заключительные тренировки прошли на рейде Кольского залива в районе главной базы Северного флота – Североморска.

Экипажи вертолётов Ка-29 отработали посадку на палубу десантного корабля в различных вариантах, в том числе с полной загрузкой. Подобные тренировки также проходили в различных гидрометеорологических Баренцева моря.

БДК «Иван Грен» и однотипный ему БДК «Петр Моргунов» в настоящее время являются единственными большими десантными кораблями ВМФ России, способными нести на борту по два штурмовых вертолёта Ка-29 и обеспечивать десантирование не только с воды, но и с воздуха.

Как сообщает пресс-служба СФ, оба корабля действуют в составе соединения десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12413070@egNews