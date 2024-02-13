Экипаж БДК Северного флота «Александр Отраковский» отработал морскую десантную подготовку
Большой десантный корабль (БДК) Северного флота «Александр Отраковский» 12 февраля отработал задачи морской десантной подготовки в губе Грязная Кольского залива.
В ходе тренировки в Баренцевом море экипаж БДК совершенствовал навыки маневрирования и балансировки корабля при приёме морского десанта.
Занятия по морской десантной подготовке являются неотъемлемой частью боевой подготовки экипажей соединения десантных кораблей.
На первом этапе отрабатываются элементы безопасного маневрирования корабля, подхода к берегу, промера глубин и организации связи с подразделениями береговых войск.
На последующих этапах занятия проходят с фактической погрузкой техники в твиндек БДК, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12500193@egNews