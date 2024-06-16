Экипаж БДК Северного флота «Кондопога» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Вчера большой десантный корабль Северного флота «Кондопога» отработал в Баренцевом море ряд плановых мероприятий боевой подготовки, в том числе артиллерийские стрельбы.

Стрельбы велись из 57-мм артиллерийской установки АК-725 по морским и видимым наземным целям. Также боевые расчёты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели.

По завершении выполнения задач боевой подготовки в море корабль вернётся в пункт постоянного базирования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большие десантные корабли проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Они способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. На Северном флоте они входят в состав арктической группировки и успешно применяются в морях Северного Ледовитого океана.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12516784@egNews