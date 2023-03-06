Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» Северного флота установил рекорд Вооруженных Сил России

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Левченко» Северного флота установил рекорд Вооруженных Сил России, впервые в истории осуществив проход в сложной ледовой обстановке проливов Британский канал и Де-Брюйне архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

Данный факт занесен в Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации за 2022 год.

Проход проливов был осуществлён в прошлом году в ходе выполнения задач отрядом боевых кораблей Северного флота в составе Арктической экспедиционной группировки.

Арктическая группировка Северного флота в составе БПК «Адмирал Левченко», большого десантного корабля «Александр Отраковский», большого морского танкера «Сергей Осипов» и спасательного буксира «Памир» в 2022 году провела ряд учений, направленных на обеспечение безопасности морской и экономической деятельности России в Арктике и организацию обороны арктических островных территорий.

За время похода кораблями арктической группировки Северного флота пройдено более 7,800 тыс. морских миль. Поход проходил под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 2022 году Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации пополнилась новыми 32 рекордами (достижениями). Всего с учетом 2022 года она содержит 447 рекордов (достижений).

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12456795@egNews