Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота отработал задачи боевой подготовки в преддверии Дня моряка-надводника

Расчёты центрального командного пункта корабля, получив информацию о подводной цели, обработали её и классифицировали контакт, как подводную лодку определенного типа и взяли её на сопровождение. Определив координаты подводной лодки и скорость её движения, выдали командиру корабля рекомендации о цели.

В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач в преддверии Дня моряка-надводника большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» осуществил поиск подводной лодки условного противника в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

«Была проведена тренировка корабельного противолодочного расчёта, её цели достигнуты, корабль готов к выполнению поставленных задач в различных условиях обстановки. В составе экипажа также молодые офицеры, которые проявляют особый интерес к службе. В преддверии Дня моряка-надводника, хочу пожелать экипажу крепкого флотского здоровья, семейного благополучия и успехов в службе», - отметил командир корабля капитан 1 ранга Дмитрий Евдокимов.

Тренировка прошла в двухстороннем формате. Кораблю противодействовала одна из атомных подводных лодок Северного флота.

Корабельный расчёт гидроакустической группы корабля, обнаружил шум винтов и определил частоту их вращения. Выявив подводную цель условного противника, определил эхо-пеленг и дистанцию до неё.

Расчёты центрального командного пункта корабля, получив информацию о подводной цели, обработали её и классифицировали контакт, как подводную лодку определенного типа и взяли её на сопровождение. Определив координаты подводной лодки и скорость её движения, выдали командиру корабля рекомендации о цели.

Североморцы вышли на связь с подводной лодкой, сообщив, что она находится в территориальных водах России и дали ей команду на всплытие в надводное положение. При этом, на случай невыполнения требований подводной лодкой, личный состав большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» привёл оружие и технические средства в полную боевую готовность.

Подводная лодка была вынуждена всплыть в надводное положение и условно покинуть территориальные воды Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 30 октября в России отмечается День основания Российского флота. В этот день в 1696 г. Боярской думой был принят «приговор» о начале строительства флота – «Морским судам быть». В Военно-морском флоте эта дата согласно приказу Главнокомандующего ВМФ отмечается как профессиональный праздник – День моряка-надводника.

Традиционно в этот день на кораблях Северного флота пройдут торжественные построения личного состава и подъём Андреевских флагов и флагов расцвечивания, митинги, чествования лучших специалистов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12534889@egNews