Экипаж БПК «Адмирал Левченко» отработал в Баренцевом море спасательную подготовку

Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» во взаимодействии с морским буксиром МБ-15 отработал задачи спасательной подготовки в Баренцевом море. Военные моряки провели учение по буксировке условно аварийного корабля, потерявшего ход, а также отработали борьбу за живучесть на ходу корабля в море.

Ранее в Баренцевом море БПК «Адмирал Левченко» провёл бой с кораблём условного противника, выполнив стрельбы артиллерией и зенитным ракетным комплексом по морской цели, а также артиллерийские стрельбы по различным береговым целям.

В ходе учения по противовоздушной обороне боевые расчёты ЗРК «Кинжал» отработали стрельбу по имитированной воздушной цели.

На первом этапе работы в море экипаж БПК «Адмирал Левченко» Во взаимодействии с вертолётом Ка-27 выполнил задачи по поиску подводных лодок.

Ночью во время стоянки на якоре в прибрежных морских полигонах Северного флота военные моряки провели учения по противоподводно-диверсионной обороне.

После выполнения всех поставленных задач боевой подготовки в море корабль вернётся в основной пункт базирования – город Североморск, сообщает пресс-служба СФ.

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