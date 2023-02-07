Экипаж БПК «Адмирал Левченко» провёл бой с условным противником в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Адмирал Левченко» в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Баренцевом море по надводной цели.

Учебная стрельба была проведена в полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Экипаж корабля отработал ведение морского боя с условным противником и выполнил стрельбу по буксируемому морскому щиту главным калибром – артиллерийским комплексом АК-100. Также был применён зенитный ракетный комплексом «Кинжал», который может использоваться, как против воздушных, так и против быстроходных надводных целей.

В ходе выполнения боевого упражнения мишень была успешно поражена.

Экипаж большого противолодочного корабля также отработал взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, а боевые расчеты ракетно-артиллерийской боевой части выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника.

Также экипаж БПК провёл учение по противовоздушной обороне со стрельбой из зенитных ракетных комплексов и артиллерии по имитированной воздушной цели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море были закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации.

После выполнения поставленных задач в море корабль вернулся в основной пункт базирования.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453875@egNews