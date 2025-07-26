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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.25 09:30

Экипаж БПК «Адмирал Левченко» провёл бой с условным противником в Баренцевом море в рамках учения ВМФ России

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, отражая условный удар противника высокоточным ракетным оружием, экипаж БПК «Адмирал Левченко» также отработал постановку помех и ложных целей с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.

БПК Северного флота «Адмирал Левченко» провёл бой с условным противником в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм».

Моряки-противолодочники Северного флота выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника. Также экипаж БПК отработал эпизод по противовоздушной обороне со стрельбой из зенитных ракетных комплексов и артиллерии по имитированной воздушной цели. Мастерство в уничтожении воздушных целей продемонстрировали боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «Кинжал» и артиллерийского комплекса АК-100.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, отражая условный удар противника высокоточным ракетным оружием, экипаж БПК «Адмирал Левченко» также отработал постановку помех и ложных целей с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.

В ходе оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм» моряки Северного флота решают комплексные задачи по защите морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности в Арктике, отрабатывают оборону пунктов базирования и гарнизонов Северного флота.

Например, атомный подводный ракетный крейсер «Орел» Северного флота приступил к выполнению задач по предназначению в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм». Безопасный выход атомного подводного крейсера из пункта базирования накануне обеспечило подразделение по борьбе с противодиверсионными силами и средствами (ПДСС) подводных сил Северного флота.

Для этого группы патрулирования акватории на быстроходных лодках провели осмотр прибрежной зоны, а боевые пловцы провели осмотр подводной части и винтово-рулевой группы подводной лодки на стоянке в базе. Также отрядом ПДСС был проведен осмотр причалов на предмет обнаружения взрывчатых устройств или повреждений. Группы патрулирования сопровождали атомный подводный крейсер до выхода в акваторию Баренцева моря.

Совершив переход в заданную точку, АПРК «Орел» погрузился в подводное положение с задачей скрытно развернуться в назначенном районе в готовности к применению ракетного оружия по корабельной группировке условного противника.

В настоящее время в Баренцевом море развернуто несколько корабельных группировок разнородных сил. В том числе – подводные лодки разных типов и классов. Совместно с надводными кораблями они отрабатывают различные варианты действий сил Северного флота для гарантированного обеспечения безопасности Российской Федерации в арктическом регионе.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством Главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-Морского Флота «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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