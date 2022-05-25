Экипаж БПК «Адмирал Левченко» провёл торпедные стрельбы по подводной лодке в Баренцевом море

В рамках выполнения плана боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» отработал атаку подводной лодки условного противника с выполнением торпедной стрельбы. Учение прошло в полигонах Северного флота в Баренцевом море.

Стрельба по подводной цели выполнялась практическим боезапасом – обычной торпедой без боевой части, которая после выполнения боевого упражнения была обнаружена и поднята из воды экипажем катера-торпедолова.

В процессе противолодочного учения до проведения торпедной атаки моряки отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с подводной лодкой.

Как сообщает пресс-служба СФ, противодействие кораблю оказывала крейсерская атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота.

В ходе отработки учебно-боевых задач в море экипажу БПК «Адмирал Левченко» предстоит выполнить стрельбы зенитным ракетным комплексом и артиллерией.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12422836@egNews