Экипаж БПК «Адмирал Левченко» Северного флота успешно выполнил учебные стрельбы в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Адмирал Левченко» 15 февраля в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки за зимний период обучения выполнил комплекс артиллерийских и ракетных стрельб в акватории Баренцева моря.

Боевые расчёты корабля отработали различные виды стрельбы главным калибром — артиллерийским комплексом АК-100 — по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника.

Также экипаж БПК провёл учение по противовоздушной обороне со стрельбой из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов по имитированной воздушной цели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на прошлой неделе БПК «Адмирал Левченко» отработал ведение морского боя с условным противником и выполнил артиллерийскую стрельбу по буксируемому морскому щиту.

На время учений районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации.

После выполнения поставленных задач в море корабль вернётся в основной пункт базирования.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12454744@egNews