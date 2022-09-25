Экипаж БПК «Адмирал Левченко» во время акции «Сила в Правде» доставил в Дудинку учащихся Дудинской и Норильской средних школ

24 сентября большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и большой десантный корабль «Иван Грен» в составе отряда под общим командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева прибыли в город Дудинку – крупнейший заполярный порт на великой сибирское реке Енисей.

На берегу североморцев приветствовали глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, главы городов Норильск и Дудинка Дмитрий Карасёв и Юрий Гурин, а также другие должностные лица. Жители Дудинки встретили с хлебом-солью и традиционными таймырскими угощениями.

Перед моряками выступили представители пяти коренных народов Таймыра – долганы, ненцы, нганасаны, энцы и эвенки, артисты ансамбля «Оганер» и учащиеся Детской школы искусств имени Бориса Молчанова.

Вместе с экипажем большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» в Дудинку вернулись учащиеся Дудинской средней школы №3 и Норильской средней школы №8, следовавшие на борту корабля от порта Диксон. За время плавания ребятам рассказали об устройстве корабля и особенностях службы на нём, а также посвятили в почётные моряки-противолодочники.

Одной из главных задач захода кораблей Северного флота в Дудинку является привлечение жителей Таймыра к участию в агитационно-пропагандистской акции Минобороны России под названием «Сила в Правде», которая стартовала из главной базе Северного флота - Североморске в День государственного флага России. Большой десантный корабль «Иван Грен» с выставками музейных экспонатов, военных трофеев, современной и исторической боевой техники посетил крупнейшие порты российской Арктики Кандалакшу, Архангельск и Мурманск, а затем пошёл на Таймыр. На его борту побывали около 30 тысяч северян.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Дудинке корабли Северного флота пробудут около недели. Военные моряки проведут уроки мужества в местных школах, расскажут о службе на флоте. Спланирован ряд открытых культурно-массовых и спортивных мероприятий. Перед жителями Дудинки выступят артисты ансамбля песни и пляски и музыканты военного оркестра флота. Выставки на БДК «Иван Грен» и БПК «Адмирал Левченко» будут открыты для посещения. Также на борту кораблей состоятся традиционные церемонии посвящения таймырских школьников в юнармейцы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12439278@egNews