Экипаж БПК Северного флота «Адмирал Левченко» успешно выполнил противолодочные учебные стрельбы в Баренцевом море

Сегодня экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Адмирал Левченко» в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки за зимний период обучения отработал противолодочные задачи в Баренцевом море. Противодействие ему оказывал экипаж одной из подводных лодок Северного флота.

Моряки-противолодочники отработали поиск подводной лодки и слежение за ней с помощью бортового гидроакустического вооружения, стрельбу реактивными глубинными бомбами по району обнаружения условного противника, отражение торпедной атаки подводной лодки и нанесение ответного удара.

Ранее боевые расчёты корабля отработали различные виды стрельбы главным калибром — артиллерийским комплексом АК-100 — по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника. Также экипаж БПК отработал ведение морского боя с условным противником и выполнил артиллерийскую стрельбу по буксируемому морскому щиту.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации.

После выполнения поставленных задач в море БПК «Адмирал Левченко» вернется в основной пункт базирования.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12455352@egNews