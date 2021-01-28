Экипаж БПК «Североморск» провёл противодиверсионное учение на незащищённом рейде

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» в рамках выполнения плановых учебно-боевых мероприятий в Баренцевом море провёл учение по противоподводно-диверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде. Учение было отработано в ночное время на якорной стоянке корабля на териберском рейде. В нём принял участие личный состав минно-торпедной и радиотехнической боевых частей, а также дежурно-вахтенной службы.

В ходе учения были отработаны навыки военнослужащих по обнаружению подводных диверсионных сил и средств условного противника, и применение по ним специальных средств и оружия.

Накануне БПК «Североморск» отработал артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Выход БПК «Североморск» в Баренцево море для отработки мероприятий боевой подготовки продолжается в течение недели. Экипаж корабля выполнил серию артиллерийских стрельб по закрытым и открытым мишенным позициям, расположенным на берегу полуострова Рыбачий, провёл учения по минным постановкам и уничтожению морских мин в акватории Мотовского залива. Также моряки отработали уничтожение условной подводной цели с помощью реактивных бомбомётных установок РБУ-6000 и выполнили учебное гранатометание и стрельбу из ручных противодиверсионных гранатомётов.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Баренцевом море корабль отработал учение по противовоздушной обороне корабля от налёта авиации условного противника, а также провёл тренировки с корабельными вертолётами Ка-27 по взлётам и посадкам на палубу.

Все потенциально опасные боевые упражнения, связанные с применением морского оружия, были проведены в полигонах боевой подготовки Баренцева моря, заблаговременно закрытых для судоходства и полётов авиации.