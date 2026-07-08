Экипаж БПК «Североморск» завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в родную базу

«Вы провели в море более 200 суток, прошли более 35 тысяч миль, сопроводили и обеспечили безопасность судов гражданского флота. Все поставленные задачи перед кораблем успешно решены», – подчеркнул вице-адмирал Олег Шастов на церемонии встречи корабля.

В Североморске состоялась встреча большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», который завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в базу. Традиционно в церемонии встречи корабля приняли участие представители командования, сослуживцы, родные и близкие военных моряков, и военный оркестр.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач экипажем корабля принимал командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Шастов.

Как сообщает пресс-служба СФ, командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, с успешным решением всех поставленных задач и возвращением домой. Он отметил, что «поход проходил в условиях нарастающей напряженности международной политической обстановки, что потребовало от вас высокого профессионализма, ответственности и выдержки».

«Вы провели в море более 200 суток, прошли более 35 тысяч миль, сопроводили и обеспечили безопасность судов гражданского флота. Все поставленные задачи перед кораблем успешно решены», – подчеркнул вице-адмирал Олег Шастов на церемонии встречи корабля.

«Экипаж доблестно выполнял задачи по обеспечению безопасности нашей страны и поддержанию международной стабильности. Знаем, каким трудом даются морские мили, и гордимся мужеством и профессионализмом наших моряков-североморцев», - отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

От лица жителей и руководства муниципалитета экипаж поздравил начальник Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск Юрий Мороз.

В завершение торжественного митинга ряду военнослужащих из состава экипажа большого противолодочного корабля «Североморск», отличившихся при выполнении задач дальнего похода, вручили государственные и ведомственные награды.

Фото и видео: https://mil.ru/news/b5f95ee9-1827-4371-a987-23ee2e943b0a