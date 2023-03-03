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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 19:20

Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал в Баренцевом море задачи спасательной подготовки

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» во взаимодействии со спасательно-буксирным судном «Николай Чикер» в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки за зимний период обучения отработал задачи спасательной подготовки в Баренцевом море.

Военные моряки провели учение по буксировке условно аварийного корабля, потерявшего ход, а также отработали борьбу за живучесть на ходу корабля в море.

Ранее в Баренцевом море БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил артиллерийские стрельбы по различным береговым целям, а также провёл бой с кораблём условного противника, выполнив стрельбы артиллерией и зенитным ракетным комплексом по морской цели.

В ходе учения по противовоздушной обороне боевые расчёты ЗРК «Кинжал» отработали стрельбу по имитированной воздушной цели.

Ночью во время стоянки на якоре в прибрежных морских полигонах Северного флота военные моряки провели учения по противоподводно-диверсионной обороне.

После выполнения всех поставленных задач боевой подготовки в море корабль вернётся в основной пункт базирования – город Североморск.

Как сообщает пресс-служба СФ, БПК «Вице-адмирал Кулаков» - большой противолодочный корабль проекта 1155.  Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12456550@egNews

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