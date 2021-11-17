Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» приступил к завершающему этапу дальнего похода

Вчера отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Бискайский залив Атлантического океана. Российские моряки приступили к завершающему этапу дальнего похода. В ближайшее время они вернутся в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

На прошлой неделе экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» провел учение с боевой стрельбой по надводным и имитированным воздушным целям корабельной артиллерией и зенитно-ракетным комплексом «Кинжал».

Ранее отряд кораблей и судов Северного флот во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» выполнил деловой заход в порт Прая – столицу островной республики Кабо-Верде, где североморцы пополнили запасы воды, топлива и продовольствия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Они досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 25 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.