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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.21 12:00

Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» приступил к завершающему этапу дальнего похода

Вчера отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Бискайский залив Атлантического океана. Российские моряки приступили к завершающему этапу дальнего похода. В ближайшее время они вернутся в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

На прошлой неделе экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» провел учение с боевой стрельбой по надводным и имитированным воздушным целям корабельной артиллерией и зенитно-ракетным комплексом «Кинжал».

Ранее отряд кораблей и судов Северного флот во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» выполнил деловой заход в порт Прая – столицу островной республики Кабо-Верде, где североморцы пополнили запасы воды, топлива и продовольствия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Они досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 25 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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