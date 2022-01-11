Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота отметил юбилей со дня подъёма на корабле Военно-морского флага

10 января исполнилось 40 лет со дня первого подъёма Военно-морского флага на большом противолодочном корабле (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков». Вместе с Военно-морским флагом и гюйсом были подняты стеньговые флаги и флаги расцвечивания по-праздничному варианту.

Торжественный митинг прошёл на вертолётной площадке корабля, в котором приняли участие командование флота, экипаж БПК и ветераны ВМФ.

В ходе мероприятия был зачитан приказ о поощрении личного состава корабля и награждении отличившихся военнослужащих.

В 2021 году экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа по 23 сентября 2021 года североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

В октябре 2021 года североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Они досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БПК «Вице-адмирал Кулаков» построен на Ленинградском судостроительном заводе имени А.А. Жданова. 10 января 1982 года на нем был поднят Военно-морской флаг.

В 2010 году на Судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге завершилась глубокая модернизация корабля, в рамках которой на БПК «Вице-адмирал Кулаков» были заменены системы вооружения и жизнеобеспечения.

Экипаж корабля неоднократно принимал участие в дальних походах в Средиземноморье, Североатлантическую морскую зону и Арктику.

«День рождения» корабля отмечается в очередную годовщину с момента приёма корабля в корабельный состав флота и начала выполнения экипажем задач по предназначению.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12402827@egNews