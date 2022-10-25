Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота отработал посадки вертолётов в Кольском заливе

Сегодня экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отработал прием на палубу вертолётов Ка-27 во время стоянки на якоре в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — Североморска.

Тренировочные полёты прошли в дневное время. Летчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка выполнили более 26 посадок и взлётов с палубы корабля.

Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

После обеспечения работы вертолётчиков БПК «Вице-адмирал Кулаков» ошвартовался у причала, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12443069@egNews