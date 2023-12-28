Экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» Северного флота подготовил новогодние подарки военнослужащим СВО

Экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» подготовили подарки к Новому году военнослужащим Северного флота, выполняющим задачи специальной военной операции.

Моряки освоили технологию изготовления окопных печей и закупили металл. Проявляя инициативу, члены экипажа приняли активное участие в их изготовлении. Всего было сделано шесть печей.

Кроме того, североморцам, выполняющим задачи специальной военной операции, собраны средства гигиены, сладкие подарки и письма с добрыми пожеланиями к Новому году от детей членов экипажа.

Все подарки будут доставлены до адресатов в этом году.

В настоящее время продолжается изготовление печек-буржуек.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с первых дней специальной военной операции личный состав эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» принимает активное участие в оказании помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493223@egNews