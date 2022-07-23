Экипаж эскадренного миноносца СФ «Адмирал Ушаков» выполнил в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб по морским целям

В стрельбах были задействованы расчёты артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 по схеме ведения артиллерийского боя с надводным кораблём условного противника, поражения быстродвижущихся малоразмерных целей и плавающих морских мин.

22 июля эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море в рамках плановой отработки комплекса задач курса боевой подготовки.

В течение нескольких дней экипажу эсминца предстоит проверить функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи, отработать элементы действий одиночного корабля при организации противолодочной и противовоздушной обороны в море.

Выходу в море эсминца «Адмирал Ушаков» предшествовала всесторонняя подготовка экипажа корабля в базе. Моряки-североморцы отрабатывали действия по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря, выполняли мероприятия противовоздушной обороны, борьбы за живучесть в условиях стоянки, отрабатывали действия в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения, а также ведения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» был заложен на судостроительном заводе имени Жданова в мае 1988 года. Спущен на воду в декабре 1991 года. 17 апреля 1994 года введен в состав Военно-морского флота России. За время службы в составе соединений надводных кораблей Северного флота, экипаж эсминца «Адмирал Ушаков» неоднократно участие в дальних походах в Северо-Восточную Атлантику и в Средиземное море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12430238@egNews